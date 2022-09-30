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30 أيلول 2022 - 04:00
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مريض بحاجة ماسّة لـ4 بلاكيت و12 وحدة دمّ من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03020050

مريض بحاجة ماسّة لـ4 بلاكيت و12 وحدة دمّ من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03020050 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلاكيت,ماسّة,بحاجة,مريض,
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مريض بحاجة ماسّة لـ4 بلاكيت و12 وحدة دمّ من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية - بيروت للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 03020050
Lebanon News
 
 
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