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30 أيلول 2022 - 04:47
30/09/2022 04:47:23
الوكالة الوطنية للإعلام: انقلاب شاحنة على طريق نهر الليطاني - بلدة إرزي مما تسبب بقطع الطريق لفترة من الوقت واقتصرت الأضرار على الماديات
الوكالة الوطنية للإعلام: انقلاب شاحنة على طريق نهر الليطاني - بلدة إرزي مما تسبب بقطع الطريق لفترة من الوقت واقتصرت الأضرار على الماديات
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LBCI News Lebanon
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