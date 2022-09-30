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30 أيلول 2022 - 12:43
30/09/2022 12:43:47
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين ودراجة نارية على طريق عام العبودية محلة الحيصة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين ودراجة نارية على طريق عام العبودية محلة الحيصة
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LBCI News Lebanon
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