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01 تشرين الأول 2022 - 03:57
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الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن

الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن Lebanon, news ,lbci ,أخبار بالرئيسين,اتصل,الرئيس,
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الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن
Lebanon News
 
 
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