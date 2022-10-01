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01 تشرين الأول 2022 - 03:57
01/10/2022 03:57:28
الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن
الرئيس عون اتصل بالرئيسين بري وميقاتي وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي آموس هوكستين وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن
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LBCI News Lebanon
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