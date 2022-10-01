رئيس الجمهورية مستقبلا وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطته وادعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات إنفجار المرفأ