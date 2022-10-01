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01 تشرين الأول 2022 - 05:16
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رئيس الجمهورية مستقبلا وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطته وادعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات إنفجار المرفأ

رئيس الجمهورية مستقبلا وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطته وادعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات إنفجار المرفأ Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنتدى,مستقبلا,الجمهورية,رئيس,
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رئيس الجمهورية مستقبلا وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطته وادعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات إنفجار المرفأ
Lebanon News
 
 
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