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01 تشرين الأول 2022 - 05:16
01/10/2022 05:16:30
رئيس الجمهورية مستقبلا وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطته وادعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات إنفجار المرفأ
رئيس الجمهورية مستقبلا وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان: من يقيّد القضاء قد يكون متضررا من عدالته وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطته وادعو القضاة لكي يواجهوا من يقيّد العدالة في المصرف المركزي وفي تحقيقات إنفجار المرفأ
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LBCI News Lebanon
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