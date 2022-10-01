الراعي خلال جولة على مزارعي التفاح في الديمان: الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد ونأمل أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب و لا تفقدوا الامل