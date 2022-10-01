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01 تشرين الأول 2022 - 05:41
01/10/2022 05:41:46
الراعي خلال جولة على مزارعي التفاح في الديمان: الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد ونأمل أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب و لا تفقدوا الامل
الراعي خلال جولة على مزارعي التفاح في الديمان: الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد ونأمل أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب و لا تفقدوا الامل
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LBCI News Lebanon
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