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01 تشرين الأول 2022 - 05:41
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الراعي خلال جولة على مزارعي التفاح في الديمان: الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد ونأمل أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب و لا تفقدوا الامل

الراعي خلال جولة على مزارعي التفاح في الديمان: الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد ونأمل أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب و لا تفقدوا الامل Lebanon, news ,lbci ,أخبار مزارعي,جولة,خلال,الراعي,
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الراعي خلال جولة على مزارعي التفاح في الديمان: الزراعة هي وسيلة تحافظ على القيم الاخلاقية ولا تقبل الفساد ونأمل أن يستعيد المزارعون وبجهود الدولة اللبنانية الدعم المطلوب و لا تفقدوا الامل
Lebanon News
 
 
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