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01 تشرين الأول 2022 - 05:56
01/10/2022 05:56:33
النائب في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان من بعبدا: الاتحاد الأوروبي اصدر قرارا يقضي بإنزال العقوبة بالأشخاص الذين يقفون سدا في احقاق الحق سواء الحاكم رياض سلامة او أي قاض يعيق مسار التحقيقات المتعلقة بانفجار المرفأ
النائب في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان من بعبدا: الاتحاد الأوروبي اصدر قرارا يقضي بإنزال العقوبة بالأشخاص الذين يقفون سدا في احقاق الحق سواء الحاكم رياض سلامة او أي قاض يعيق مسار التحقيقات المتعلقة بانفجار المرفأ
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LBCI News Lebanon
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