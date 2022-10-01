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01 تشرين الأول 2022 - 06:04
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معلومات للـLBCI: عدد صفحات المقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو عشر

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معلومات للـLBCI: عدد صفحات المقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو عشر
Lebanon News
 
 
 
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