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01 تشرين الأول 2022 - 06:04
01/10/2022 06:04:11
معلومات للـLBCI: عدد صفحات المقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو عشر
معلومات للـLBCI: عدد صفحات المقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو عشر
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