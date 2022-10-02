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02 تشرين الأول 2022 - 03:38
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وزير التربية للـLBCI: سنؤمّن للتلامذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها وسنكون أمام عام دراسي "طبيعي"

وزير التربية للـLBCI: سنؤمّن للتلامذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها وسنكون أمام عام دراسي "طبيعي" Lebanon, news ,lbci ,أخبار للتلامذة,سنؤمّن,للـLBCI,التربية,وزير,
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وزير التربية للـLBCI: سنؤمّن للتلامذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها وسنكون أمام عام دراسي &quot;طبيعي&quot;
Lebanon News
 
 
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