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02 تشرين الأول 2022 - 03:38
02/10/2022 03:38:34
وزير التربية للـLBCI: سنؤمّن للتلامذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها وسنكون أمام عام دراسي "طبيعي"
وزير التربية للـLBCI: سنؤمّن للتلامذة هذا العام سنة دراسية أفضل من سابقتها وسنكون أمام عام دراسي "طبيعي"
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