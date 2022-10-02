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02 تشرين الأول 2022 - 03:42
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وزير التربية للـLBCI: نحاول تأمين سلة عطاءات للاساتذة لتخفيف تداعيات الازمة عليهم وجزء منها من خلال الموازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة

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وزير التربية للـLBCI: نحاول تأمين سلة عطاءات للاساتذة لتخفيف تداعيات الازمة عليهم وجزء منها من خلال الموازنة التي اقرت وهناك وعود من الجهات المانحة
Lebanon News
 
 
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