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02 تشرين الأول 2022 - 07:34
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حصيلة رسمية: مراجعة عدد القتلى جراء التدافع في ملعب إندونيسيا إلى 125 شخصا بدل 174

حصيلة رسمية: مراجعة عدد القتلى جراء التدافع في ملعب إندونيسيا إلى 125 شخصا بدل 174 Lebanon, news ,lbci ,أخبار القتلى,مراجعة,رسمية,حصيلة,
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حصيلة رسمية: مراجعة عدد القتلى جراء التدافع في ملعب إندونيسيا إلى 125 شخصا بدل 174
Lebanon News
 
 
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