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02 تشرين الأول 2022 - 08:27
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اجتماع تقني في بعبدا يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية غدا عند الواحدة من بعد الظهر يليه اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي عند الثالثة

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اجتماع تقني في بعبدا يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية غدا عند الواحدة من بعد الظهر يليه اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي عند الثالثة
Lebanon News
 
 
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