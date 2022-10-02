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02 تشرين الأول 2022 - 08:27
02/10/2022 08:27:51
اجتماع تقني في بعبدا يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية غدا عند الواحدة من بعد الظهر يليه اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي عند الثالثة
اجتماع تقني في بعبدا يتعلق بملف ترسيم الحدود البحرية غدا عند الواحدة من بعد الظهر يليه اجتماع الرؤساء عون وبري وميقاتي عند الثالثة
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LBCI News Lebanon
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