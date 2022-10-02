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02 تشرين الأول 2022 - 09:41
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قطع طريق اوتوستراد التبانة بحاويات النفايات احتجاجًا على توقيف احد الاشخاص بسبب بيعه خناجر وسكاكين في سوق الاحد

قطع طريق اوتوستراد التبانة بحاويات النفايات احتجاجًا على توقيف احد الاشخاص بسبب بيعه خناجر وسكاكين في سوق الاحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاويات,التبانة,اوتوستراد,طريق,
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قطع طريق اوتوستراد التبانة بحاويات النفايات احتجاجًا على توقيف احد الاشخاص بسبب بيعه خناجر وسكاكين في سوق الاحد
Lebanon News
 
 
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