آخر الأخبار
02 تشرين الأول 2022 - 09:41
02/10/2022 09:41:15
قطع طريق اوتوستراد التبانة بحاويات النفايات احتجاجًا على توقيف احد الاشخاص بسبب بيعه خناجر وسكاكين في سوق الاحد
قطع طريق اوتوستراد التبانة بحاويات النفايات احتجاجًا على توقيف احد الاشخاص بسبب بيعه خناجر وسكاكين في سوق الاحد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحاويات,التبانة,اوتوستراد,طريق,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً