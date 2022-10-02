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02 تشرين الأول 2022 - 14:40
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ابراهيم كنعان لـ"صوت الناس": لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي ومع سعر الصرف مثلاً من منطلق تقني من دون النظر الى ابعاده الاجتماعية وانعكاسه على الناس فكرامة الناس يجب ان تحفظ قبل كل شيء وقبل اي شيء

ابراهيم كنعان لـ"صوت الناس": لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي ومع سعر الصرف مثلاً من منطلق تقني من دون النظر الى ابعاده الاجتماعية وانعكاسه على الناس فكرامة الناس يجب ان تحفظ قبل كل شيء وقبل اي شيء Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,كنعان,ابراهيم,
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ابراهيم كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: لا يمكن التعاطي مع الوضع المالي والاقتصادي ومع سعر الصرف مثلاً من منطلق تقني من دون النظر الى ابعاده الاجتماعية وانعكاسه على الناس فكرامة الناس يجب ان تحفظ قبل كل شيء وقبل اي شيء
Lebanon News
 
 
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