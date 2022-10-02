كنعان لـ"صوت الناس": بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ الف فيه مغالطات كبيرة وكيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من أموال المودعين؟