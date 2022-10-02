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02 تشرين الأول 2022 - 14:42
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كنعان لـ"صوت الناس": بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ الف فيه مغالطات كبيرة وكيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من أموال المودعين؟

كنعان لـ"صوت الناس": بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ الف فيه مغالطات كبيرة وكيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من أموال المودعين؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,كنعان,
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كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: بيان وزير المال عن اعتماد سعر صرف ١٥ الف فيه مغالطات كبيرة وكيف يمكن توحيد سعر الصرف من دون خطة واجراءات واصلاحات واعادة هيكلة للمصارف لمعرفة الواقع وما بقي من أموال المودعين؟
Lebanon News
 
 
 
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