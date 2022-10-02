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02 تشرين الأول 2022 - 14:53
02/10/2022 14:53:56
كنعان لـ"صوت الناس": في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن
كنعان لـ"صوت الناس": في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن
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LBCI News Lebanon
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