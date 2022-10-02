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02 تشرين الأول 2022 - 14:53
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كنعان لـ"صوت الناس": في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن

كنعان لـ"صوت الناس": في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,كنعان,
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كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: في توزيع الخسائر يجب ان نحمي بقدر الامكان الودائع لنستردّ الثقة التي خسرناها حتى الآن
Lebanon News
 
 
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