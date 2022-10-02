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02 تشرين الأول 2022 - 15:02
02/10/2022 15:02:26
كنعان لـ"صوت الناس": "اتفاق السلق" مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني
كنعان لـ"صوت الناس": "اتفاق السلق" مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني
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LBCI News Lebanon
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