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02 تشرين الأول 2022 - 15:02
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كنعان لـ"صوت الناس": "اتفاق السلق" مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني

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كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: &quot;اتفاق السلق&quot; مع صندوق النقد يؤدي الى اتفاق لا ينفذ ونحن نعقد اجتماعات مع صندوق النقد لتكون التشريعات المطلوبة مطابقة للواقع اللبناني
Lebanon News
 
 
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