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02 تشرين الأول 2022 - 15:06
02/10/2022 15:06:02
كنعان لـ"صوت الناس": من أصل كل مواد الموازنة 16 فقط لها علاقة بالموازنة والباقي كلّه فرسان فلماذا اثقالها بقوانين تحت الضغط؟ الموازنة خالية من الرؤية الاقتصادية مع تجميع ارقام لخفض العجز وفقا لتركيبة حسابية ناقصة لكلّ مكونات الموازنة
كنعان لـ"صوت الناس": من أصل كل مواد الموازنة 16 فقط لها علاقة بالموازنة والباقي كلّه فرسان فلماذا اثقالها بقوانين تحت الضغط؟ الموازنة خالية من الرؤية الاقتصادية مع تجميع ارقام لخفض العجز وفقا لتركيبة حسابية ناقصة لكلّ مكونات الموازنة
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LBCI News Lebanon
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