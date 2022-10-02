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02 تشرين الأول 2022 - 15:20
02/10/2022 15:20:41
كنعان لـ"صوت الناس": توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ضروري ولكن من ضمن خطة متكاملة لا بالتجزئة والتخبط
كنعان لـ"صوت الناس": توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ضروري ولكن من ضمن خطة متكاملة لا بالتجزئة والتخبط
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LBCI News Lebanon
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