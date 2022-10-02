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02 تشرين الأول 2022 - 15:20
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كنعان لـ"صوت الناس": توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ضروري ولكن من ضمن خطة متكاملة لا بالتجزئة والتخبط

كنعان لـ"صوت الناس": توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ضروري ولكن من ضمن خطة متكاملة لا بالتجزئة والتخبط Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,كنعان,
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كنعان لـ&quot;صوت الناس&quot;: توقيع الاتفاق مع صندوق النقد ضروري ولكن من ضمن خطة متكاملة لا بالتجزئة والتخبط
Lebanon News
 
 
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