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03 تشرين الأول 2022 - 03:00
03/10/2022 03:00:02
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على اوتوستراد الاسد باتجاه جسر الكولا والعمل جار على المعالجة من قبل القطعة المعنية
التحكم المروري: حركة المرور خانقة على اوتوستراد الاسد باتجاه جسر الكولا والعمل جار على المعالجة من قبل القطعة المعنية
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LBCI News Lebanon
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