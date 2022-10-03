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03 تشرين الأول 2022 - 03:00
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التحكم المروري: حركة المرور خانقة على اوتوستراد الاسد باتجاه جسر الكولا والعمل جار على المعالجة من قبل القطعة المعنية

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التحكم المروري: حركة المرور خانقة على اوتوستراد الاسد باتجاه جسر الكولا والعمل جار على المعالجة من قبل القطعة المعنية
Lebanon News
 
 
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