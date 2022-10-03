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03 تشرين الأول 2022 - 08:40
03/10/2022 08:40:17
بوصعب بعد الاجتماع الثلاثي: الكل كان يترقب هذا الاجتماع وما من شك ان الموقف موحّد وهذا أحد عوامل القوة التي تمتع بها لبنان خلال مرحلة التفاوض
بوصعب بعد الاجتماع الثلاثي: الكل كان يترقب هذا الاجتماع وما من شك ان الموقف موحّد وهذا أحد عوامل القوة التي تمتع بها لبنان خلال مرحلة التفاوض
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LBCI News Lebanon
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