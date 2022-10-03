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03 تشرين الأول 2022 - 10:16
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جعجع: بالنسبة لبعض التغيريين يقولون إنهم يريدون أشخاصاً خارج الإصطفافات فعلي سبيل المثال يعتبرون أن سمير قصير اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر ورفيق الحريري اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر وهذا بطبيعة الحال ليس بالتصنيف الصحيح

جعجع: بالنسبة لبعض التغيريين يقولون إنهم يريدون أشخاصاً خارج الإصطفافات فعلي سبيل المثال يعتبرون أن سمير قصير اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر ورفيق الحريري اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر وهذا بطبيعة الحال ليس بالتصنيف الصحيح Lebanon, news ,lbci ,أخبار يقولون,التغيريين,لبعض,بالنسبة,جعجع,
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جعجع: بالنسبة لبعض التغيريين يقولون إنهم يريدون أشخاصاً خارج الإصطفافات فعلي سبيل المثال يعتبرون أن سمير قصير اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر ورفيق الحريري اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر وهذا بطبيعة الحال ليس بالتصنيف الصحيح
Lebanon News
 
 
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