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03 تشرين الأول 2022 - 10:16
03/10/2022 10:16:49
جعجع: بالنسبة لبعض التغيريين يقولون إنهم يريدون أشخاصاً خارج الإصطفافات فعلي سبيل المثال يعتبرون أن سمير قصير اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر ورفيق الحريري اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر وهذا بطبيعة الحال ليس بالتصنيف الصحيح
جعجع: بالنسبة لبعض التغيريين يقولون إنهم يريدون أشخاصاً خارج الإصطفافات فعلي سبيل المثال يعتبرون أن سمير قصير اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر ورفيق الحريري اصطفاف ومن قتله اصطفاف آخر وهذا بطبيعة الحال ليس بالتصنيف الصحيح
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LBCI News Lebanon
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