جنبلاط لـ "عشرين 30": في المجلس النيابي تبين أن ما من اغلبية ويبدو الإتجاه هو نحو رئيس توافقي والتقينا بالافكار مع القوات من بعيد ويجب أن لا نصنع من معوض رئيس تحدي ولا يزال هو مرشحي