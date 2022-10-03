آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 14:46
03/10/2022 14:46:55
جنبلاط لـ "عشرين 30": في المجلس النيابي تبين أن ما من اغلبية ويبدو الإتجاه هو نحو رئيس توافقي والتقينا بالافكار مع القوات من بعيد ويجب أن لا نصنع من معوض رئيس تحدي ولا يزال هو مرشحي
جنبلاط لـ "عشرين 30": في المجلس النيابي تبين أن ما من اغلبية ويبدو الإتجاه هو نحو رئيس توافقي والتقينا بالافكار مع القوات من بعيد ويجب أن لا نصنع من معوض رئيس تحدي ولا يزال هو مرشحي
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً