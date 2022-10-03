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03 تشرين الأول 2022 - 14:46
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جنبلاط لـ "عشرين 30": في المجلس النيابي تبين أن ما من اغلبية ويبدو الإتجاه هو نحو رئيس توافقي والتقينا بالافكار مع القوات من بعيد ويجب أن لا نصنع من معوض رئيس تحدي ولا يزال هو مرشحي

جنبلاط لـ "عشرين 30": في المجلس النيابي تبين أن ما من اغلبية ويبدو الإتجاه هو نحو رئيس توافقي والتقينا بالافكار مع القوات من بعيد ويجب أن لا نصنع من معوض رئيس تحدي ولا يزال هو مرشحي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: في المجلس النيابي تبين أن ما من اغلبية ويبدو الإتجاه هو نحو رئيس توافقي والتقينا بالافكار مع القوات من بعيد ويجب أن لا نصنع من معوض رئيس تحدي ولا يزال هو مرشحي
Lebanon News
 
 
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