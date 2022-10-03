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03 تشرين الأول 2022 - 14:48
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جنبلاط لـ "عشرين 30": حتى اللحظة لم يطرح احد الصندوق السيادي لحفظ مردود النفط من دون هدر امواله ولا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد خصوصا بظل المشاورات مع صندوق النقد

جنبلاط لـ "عشرين 30": حتى اللحظة لم يطرح احد الصندوق السيادي لحفظ مردود النفط من دون هدر امواله ولا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد خصوصا بظل المشاورات مع صندوق النقد Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: حتى اللحظة لم يطرح احد الصندوق السيادي لحفظ مردود النفط من دون هدر امواله ولا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد خصوصا بظل المشاورات مع صندوق النقد
Lebanon News
 
 
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