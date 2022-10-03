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03 تشرين الأول 2022 - 14:48
03/10/2022 14:48:49
جنبلاط لـ "عشرين 30": حتى اللحظة لم يطرح احد الصندوق السيادي لحفظ مردود النفط من دون هدر امواله ولا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد خصوصا بظل المشاورات مع صندوق النقد
جنبلاط لـ "عشرين 30": حتى اللحظة لم يطرح احد الصندوق السيادي لحفظ مردود النفط من دون هدر امواله ولا بد من رئيس لديه خبرة في الإقتصاد خصوصا بظل المشاورات مع صندوق النقد
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