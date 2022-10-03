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03 تشرين الأول 2022 - 14:51
03/10/2022 14:51:00
جنبلاط لـ "عشرين 30": لا بد من رئيس جمهورية ومن ثم حكومة فاعلة لوقف الانهيار وفي السابق كدنا نصل لخطة دفاعية
جنبلاط لـ "عشرين 30": لا بد من رئيس جمهورية ومن ثم حكومة فاعلة لوقف الانهيار وفي السابق كدنا نصل لخطة دفاعية
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LBCI News Lebanon
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