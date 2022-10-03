جنبلاط لـ "عشرين 30": مشهد البرلمان كان معيباً ككلوب خاص لا علاقة له بالشعب اما بري فيدعو ضمن الاصول ويبدو الفريق الاخر لم يكن لديهم بعد من مرشح فحصل الارباك