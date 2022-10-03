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03 تشرين الأول 2022 - 14:56
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جنبلاط لـ "عشرين 30": مشهد البرلمان كان معيباً ككلوب خاص لا علاقة له بالشعب اما بري فيدعو ضمن الاصول ويبدو الفريق الاخر لم يكن لديهم بعد من مرشح فحصل الارباك

جنبلاط لـ "عشرين 30": مشهد البرلمان كان معيباً ككلوب خاص لا علاقة له بالشعب اما بري فيدعو ضمن الاصول ويبدو الفريق الاخر لم يكن لديهم بعد من مرشح فحصل الارباك Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: مشهد البرلمان كان معيباً ككلوب خاص لا علاقة له بالشعب اما بري فيدعو ضمن الاصول ويبدو الفريق الاخر لم يكن لديهم بعد من مرشح فحصل الارباك
Lebanon News
 
 
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