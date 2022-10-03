جنبلاط لـ "عشرين 30": متفائل وحصلنا على اتفاق من دون تطبيع وتحديدا ما فاوض عليه الرئيس بري بالخط 23 وحقل قانا ضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية وفصلنا الخط البحري عن البري