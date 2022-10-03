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03 تشرين الأول 2022 - 15:12
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جنبلاط لـ "عشرين 30": متفائل وحصلنا على اتفاق من دون تطبيع وتحديدا ما فاوض عليه الرئيس بري بالخط 23 وحقل قانا ضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية وفصلنا الخط البحري عن البري

جنبلاط لـ "عشرين 30": متفائل وحصلنا على اتفاق من دون تطبيع وتحديدا ما فاوض عليه الرئيس بري بالخط 23 وحقل قانا ضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية وفصلنا الخط البحري عن البري Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: متفائل وحصلنا على اتفاق من دون تطبيع وتحديدا ما فاوض عليه الرئيس بري بالخط 23 وحقل قانا ضمن الحدود الاقتصادية اللبنانية وفصلنا الخط البحري عن البري
Lebanon News
 
 
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