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03 تشرين الأول 2022 - 15:18
03/10/2022 15:18:50
جنبلاط لـ "عشرين 30": حزب الله أثبت أنه "شاطر" بالدبلوماسية ونطلب أن يستعمل هذه الدبلوماسية في ما خص شبعا وكفرشوبا
جنبلاط لـ "عشرين 30": حزب الله أثبت أنه "شاطر" بالدبلوماسية ونطلب أن يستعمل هذه الدبلوماسية في ما خص شبعا وكفرشوبا
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LBCI News Lebanon
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