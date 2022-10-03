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03 تشرين الأول 2022 - 15:18
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جنبلاط لـ "عشرين 30": حزب الله أثبت أنه "شاطر" بالدبلوماسية ونطلب أن يستعمل هذه الدبلوماسية في ما خص شبعا وكفرشوبا

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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: حزب الله أثبت أنه &quot;شاطر&quot; بالدبلوماسية ونطلب أن يستعمل هذه الدبلوماسية في ما خص شبعا وكفرشوبا
Lebanon News
 
 
 
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