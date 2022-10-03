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03 تشرين الأول 2022 - 15:24
03/10/2022 15:24:17
جنبلاط لـ "عشرين 30": لا نريد ان نسمي احدا في الحكومة و"لا ان يسمي غيرنا عنا" واعتقد ان ميقاتي لديه الحنكة الكافية
جنبلاط لـ "عشرين 30": لا نريد ان نسمي احدا في الحكومة و"لا ان يسمي غيرنا عنا" واعتقد ان ميقاتي لديه الحنكة الكافية
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LBCI News Lebanon
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