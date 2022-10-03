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03 تشرين الأول 2022 - 15:24
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جنبلاط لـ "عشرين 30": لا نريد ان نسمي احدا في الحكومة و"لا ان يسمي غيرنا عنا" واعتقد ان ميقاتي لديه الحنكة الكافية

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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot;: لا نريد ان نسمي احدا في الحكومة و&quot;لا ان يسمي غيرنا عنا&quot; واعتقد ان ميقاتي لديه الحنكة الكافية
Lebanon News
 
 
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