آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 15:39
Back

جنبلاط لـ "عشرين 30" : لالغاء الطائفية السياسية ولنعطي مثالا صغيرا الزواج المدني الاختياري لا يطبق بلبلنان بسبب بعض المصالح لدى رجال الدين

جنبلاط لـ "عشرين 30" : لالغاء الطائفية السياسية ولنعطي مثالا صغيرا الزواج المدني الاختياري لا يطبق بلبلنان بسبب بعض المصالح لدى رجال الدين Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
episodes
جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot; : لالغاء الطائفية السياسية ولنعطي مثالا صغيرا الزواج المدني الاختياري لا يطبق بلبلنان بسبب بعض المصالح لدى رجال الدين
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً