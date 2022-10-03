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03 تشرين الأول 2022 - 15:47
03/10/2022 15:47:28
جنبلاط لـ "عشرين 30" : عشنا على حلم أن لبنان هو "سياحة وخدمات" ووصلنا إلى المأزق لا انكر انني كغيري اتحمل المسؤولية ولا حصانة على أحد ولنرفع يدنا عن القضاء
جنبلاط لـ "عشرين 30" : عشنا على حلم أن لبنان هو "سياحة وخدمات" ووصلنا إلى المأزق لا انكر انني كغيري اتحمل المسؤولية ولا حصانة على أحد ولنرفع يدنا عن القضاء
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