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03 تشرين الأول 2022 - 15:47
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جنبلاط لـ "عشرين 30" : عشنا على حلم أن لبنان هو "سياحة وخدمات" ووصلنا إلى المأزق لا انكر انني كغيري اتحمل المسؤولية ولا حصانة على أحد ولنرفع يدنا عن القضاء

جنبلاط لـ "عشرين 30" : عشنا على حلم أن لبنان هو "سياحة وخدمات" ووصلنا إلى المأزق لا انكر انني كغيري اتحمل المسؤولية ولا حصانة على أحد ولنرفع يدنا عن القضاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
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جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot; : عشنا على حلم أن لبنان هو &quot;سياحة وخدمات&quot; ووصلنا إلى المأزق لا انكر انني كغيري اتحمل المسؤولية ولا حصانة على أحد ولنرفع يدنا عن القضاء
Lebanon News
 
 
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