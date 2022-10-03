جنبلاط لـ "عشرين 30" : عشنا على حلم أن لبنان هو "سياحة وخدمات" ووصلنا إلى المأزق لا انكر انني كغيري اتحمل المسؤولية ولا حصانة على أحد ولنرفع يدنا عن القضاء