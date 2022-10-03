آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 15:47
Back

جنبلاط لـ "عشرين 30" : انا مع اللامركزية الادارية ولمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي على أن لا تتعارض صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب

جنبلاط لـ "عشرين 30" : انا مع اللامركزية الادارية ولمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي على أن لا تتعارض صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,جنبلاط,
episodes
جنبلاط لـ &quot;عشرين 30&quot; : انا مع اللامركزية الادارية ولمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي على أن لا تتعارض صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً