جنبلاط لـ "عشرين 30" : انا مع اللامركزية الادارية ولمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي على أن لا تتعارض صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب