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03 تشرين الأول 2022 - 15:47
03/10/2022 15:47:55
جنبلاط لـ "عشرين 30" : انا مع اللامركزية الادارية ولمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي على أن لا تتعارض صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب
جنبلاط لـ "عشرين 30" : انا مع اللامركزية الادارية ولمجلس نيابي غير طائفي ومجلس شيوخ طائفي على أن لا تتعارض صلاحيات مجلس الشيوخ مع صلاحيات مجلس النواب
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