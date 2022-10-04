ميقاتي من فندق فينيسيا: الجيل الجديد قادر على النهوض بالوطن ومن واجبنا أن نوفر له المقومات التي تساعده في هذه العملية بدءًا من إنتظام عمل المؤسسات الدستورية وصولًا إلى تأمين التوافق السياسي كشرط أساس لإنطلاق المعالجة الإقتصادية المطلوبة