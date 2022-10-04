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04 تشرين الأول 2022 - 05:08
04/10/2022 05:08:30
ميقاتي من فندق فينيسيا: الجيل الجديد قادر على النهوض بالوطن ومن واجبنا أن نوفر له المقومات التي تساعده في هذه العملية بدءًا من إنتظام عمل المؤسسات الدستورية وصولًا إلى تأمين التوافق السياسي كشرط أساس لإنطلاق المعالجة الإقتصادية المطلوبة
ميقاتي من فندق فينيسيا: الجيل الجديد قادر على النهوض بالوطن ومن واجبنا أن نوفر له المقومات التي تساعده في هذه العملية بدءًا من إنتظام عمل المؤسسات الدستورية وصولًا إلى تأمين التوافق السياسي كشرط أساس لإنطلاق المعالجة الإقتصادية المطلوبة
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LBCI News Lebanon
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