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04 تشرين الأول 2022 - 05:12
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ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية يسير على الطريق الصحيح وضمان حقوق لبنان أمر أساسي ولا تنازل عنها

ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية يسير على الطريق الصحيح وضمان حقوق لبنان أمر أساسي ولا تنازل عنها Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحرية,الحدود,ترسيم,ميقاتي,
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ميقاتي: ملف ترسيم الحدود البحرية يسير على الطريق الصحيح وضمان حقوق لبنان أمر أساسي ولا تنازل عنها
Lebanon News
 
 
 
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