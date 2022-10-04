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04 تشرين الأول 2022 - 05:30
04/10/2022 05:30:54
زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية حتى كازينو لبنان بسبب أعمال صيانة وتزفيت الحفر
زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية حتى كازينو لبنان بسبب أعمال صيانة وتزفيت الحفر
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LBCI News Lebanon
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