آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2022 - 05:30
Back

زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية حتى كازينو لبنان بسبب أعمال صيانة وتزفيت الحفر

زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية حتى كازينو لبنان بسبب أعمال صيانة وتزفيت الحفر Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشرقي,المسلك,زحمة,
episodes
زحمة سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جونية حتى كازينو لبنان بسبب أعمال صيانة وتزفيت الحفر
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً