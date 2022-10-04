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04 تشرين الأول 2022 - 06:07
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معلومات الـLBCI: النائب سيزار أبي خليل قد أودع نسخة من اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي كان تقدم به في العام 2019، في بريد نواب القوات اللبنانية في مجلس النواب

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معلومات الـLBCI: النائب سيزار أبي خليل قد أودع نسخة من اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي كان تقدم به في العام 2019، في بريد نواب القوات اللبنانية في مجلس النواب
Lebanon News
 
 
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