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04 تشرين الأول 2022 - 06:07
04/10/2022 06:07:17
معلومات الـLBCI: النائب سيزار أبي خليل قد أودع نسخة من اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي كان تقدم به في العام 2019، في بريد نواب القوات اللبنانية في مجلس النواب
معلومات الـLBCI: النائب سيزار أبي خليل قد أودع نسخة من اقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني الذي كان تقدم به في العام 2019، في بريد نواب القوات اللبنانية في مجلس النواب
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