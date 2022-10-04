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04 تشرين الأول 2022 - 09:13
04/10/2022 09:13:03
مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى البترون... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 970 438 71
مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى البترون... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 970 438 71
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LBCI News Lebanon
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