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04 تشرين الأول 2022 - 09:13
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مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى البترون... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 970 438 71

مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى البترون... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 970 438 71 Lebanon, news ,lbci ,أخبار وحدات,ماسة,بحاجة,مريضة,
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مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى البترون... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 970 438 71
Lebanon News
 
 
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