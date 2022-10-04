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04 تشرين الأول 2022 - 10:41
04/10/2022 10:41:03
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: القاضي بيطار هو "سيدّ ملفه" ومع القاضي الجريء والنزيه لا تضيع الحقيقة ونؤكد لأهالي الموقوفين أن قضيتنا واحدة "حقيقة عدالة ومحاسبة" وقضية المرفأ لم تعد تحمل مماطلة وتمييع
جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: القاضي بيطار هو "سيدّ ملفه" ومع القاضي الجريء والنزيه لا تضيع الحقيقة ونؤكد لأهالي الموقوفين أن قضيتنا واحدة "حقيقة عدالة ومحاسبة" وقضية المرفأ لم تعد تحمل مماطلة وتمييع
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LBCI News Lebanon
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