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04 تشرين الأول 2022 - 10:41
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جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: القاضي بيطار هو "سيدّ ملفه" ومع القاضي الجريء والنزيه لا تضيع الحقيقة ونؤكد لأهالي الموقوفين أن قضيتنا واحدة "حقيقة عدالة ومحاسبة" وقضية المرفأ لم تعد تحمل مماطلة وتمييع

جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: القاضي بيطار هو "سيدّ ملفه" ومع القاضي الجريء والنزيه لا تضيع الحقيقة ونؤكد لأهالي الموقوفين أن قضيتنا واحدة "حقيقة عدالة ومحاسبة" وقضية المرفأ لم تعد تحمل مماطلة وتمييع Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرفأ,انفجار,ضحايا,أهالي,جمعية,
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جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: القاضي بيطار هو &quot;سيدّ ملفه&quot; ومع القاضي الجريء والنزيه لا تضيع الحقيقة ونؤكد لأهالي الموقوفين أن قضيتنا واحدة &quot;حقيقة عدالة ومحاسبة&quot; وقضية المرفأ لم تعد تحمل مماطلة وتمييع
Lebanon News
 
 
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