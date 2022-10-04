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04 تشرين الأول 2022 - 12:54
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البيت الأبيض: بايدن يبلغ زيلينسكي بإرسال مساعدات بقيمة 625 مليون دولار بما في ذلك أنظمة صواريخ هيمارس

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البيت الأبيض: بايدن يبلغ زيلينسكي بإرسال مساعدات بقيمة 625 مليون دولار بما في ذلك أنظمة صواريخ هيمارس
Lebanon News
 
 
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