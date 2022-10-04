بو صعب لـ"حوار المرحلة": اتمنى على المجلس الأعلى للقضاء أن ينظر في وضع أهالي الشهداء والمسجونين وأنا التقيت برئيس المجلس الاعلى سهيل عبود وعاجلاً ام آجلاً ستتشكل الهيئة العامة لغرف التمييز كما اقترحت