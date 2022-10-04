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04 تشرين الأول 2022 - 15:13
04/10/2022 15:13:41
بو صعب لـ"حوار المرحلة": اتمنى على المجلس الأعلى للقضاء أن ينظر في وضع أهالي الشهداء والمسجونين وأنا التقيت برئيس المجلس الاعلى سهيل عبود وعاجلاً ام آجلاً ستتشكل الهيئة العامة لغرف التمييز كما اقترحت
بو صعب لـ"حوار المرحلة": اتمنى على المجلس الأعلى للقضاء أن ينظر في وضع أهالي الشهداء والمسجونين وأنا التقيت برئيس المجلس الاعلى سهيل عبود وعاجلاً ام آجلاً ستتشكل الهيئة العامة لغرف التمييز كما اقترحت
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