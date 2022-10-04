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04 تشرين الأول 2022 - 15:19
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بو صعب لـ"حوار المرحلة": انا حليتها مع الثنائي الشيعي وذهبت الى القضاء وقلت للمعنيين في هذا القضاء: "عينوا وفق المرسوم الحالي لكنهم رفضوا"

بو صعب لـ"حوار المرحلة": انا حليتها مع الثنائي الشيعي وذهبت الى القضاء وقلت للمعنيين في هذا القضاء: "عينوا وفق المرسوم الحالي لكنهم رفضوا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: انا حليتها مع الثنائي الشيعي وذهبت الى القضاء وقلت للمعنيين في هذا القضاء: &quot;عينوا وفق المرسوم الحالي لكنهم رفضوا&quot;
Lebanon News
 
 
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