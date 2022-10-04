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04 تشرين الأول 2022 - 15:19
04/10/2022 15:19:58
بو صعب لـ"حوار المرحلة": انا حليتها مع الثنائي الشيعي وذهبت الى القضاء وقلت للمعنيين في هذا القضاء: "عينوا وفق المرسوم الحالي لكنهم رفضوا"
بو صعب لـ"حوار المرحلة": انا حليتها مع الثنائي الشيعي وذهبت الى القضاء وقلت للمعنيين في هذا القضاء: "عينوا وفق المرسوم الحالي لكنهم رفضوا"
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