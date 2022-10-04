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04 تشرين الأول 2022 - 16:19
04/10/2022 16:19:07
بو صعب لـ"حوار المرحلة": من حق الكنيست المطالبة باتفاق ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل حقوقه وتم مسح منطقة البلوك 9 وليس من المؤكد وجود الغاز فيه لكن أؤكد أن حقل قانا بحجم حقل كاريش ولدينا كمية وافرة من الغاز
بو صعب لـ"حوار المرحلة": من حق الكنيست المطالبة باتفاق ترسيم الحدود ولبنان حصل على كل حقوقه وتم مسح منطقة البلوك 9 وليس من المؤكد وجود الغاز فيه لكن أؤكد أن حقل قانا بحجم حقل كاريش ولدينا كمية وافرة من الغاز
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