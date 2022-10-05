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05 تشرين الأول 2022 - 02:53
05/10/2022 02:53:00
الوكالة الوطنية للإعلام: انقطاع شبكة اتصالات أوجيرو وخدماتها عن مدينة الهرمل وغالبية قرى البقاع الشمالي من دون معرفة الأسباب
الوكالة الوطنية للإعلام: انقطاع شبكة اتصالات أوجيرو وخدماتها عن مدينة الهرمل وغالبية قرى البقاع الشمالي من دون معرفة الأسباب
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LBCI News Lebanon
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