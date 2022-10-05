آخر الأخبار
05 تشرين الأول 2022 - 02:53
Back

الوكالة الوطنية للإعلام: انقطاع شبكة اتصالات أوجيرو وخدماتها عن مدينة الهرمل وغالبية قرى البقاع الشمالي من دون معرفة الأسباب

الوكالة الوطنية للإعلام: انقطاع شبكة اتصالات أوجيرو وخدماتها عن مدينة الهرمل وغالبية قرى البقاع الشمالي من دون معرفة الأسباب Lebanon, news ,lbci ,أخبار شبكة,انقطاع,للإعلام,الوطنية,الوكالة,
episodes
الوكالة الوطنية للإعلام: انقطاع شبكة اتصالات أوجيرو وخدماتها عن مدينة الهرمل وغالبية قرى البقاع الشمالي من دون معرفة الأسباب
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً