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05 تشرين الأول 2022 - 05:18
05/10/2022 05:18:47
وزير العدل إلتقى في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت من دون الإدلاء بأي تصريح
وزير العدل إلتقى في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت من دون الإدلاء بأي تصريح
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LBCI News Lebanon
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