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05 تشرين الأول 2022 - 05:18
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وزير العدل إلتقى في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت من دون الإدلاء بأي تصريح

وزير العدل إلتقى في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت من دون الإدلاء بأي تصريح Lebanon, news ,lbci ,أخبار مكتبه,إلتقى,العدل,وزير,
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وزير العدل إلتقى في مكتبه في الوزارة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي غادرت من دون الإدلاء بأي تصريح
Lebanon News
 
 
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