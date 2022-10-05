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05 تشرين الأول 2022 - 06:05
05/10/2022 06:05:39
جمعية المودعين: المودع حسين شكر مؤهل متقاعد في قوى الامن دخل الى فرع الاعتماد اللبناني حارة حريك مطالبا بوديعته البالغة ٢٢٠ مليون ليرة
جمعية المودعين: المودع حسين شكر مؤهل متقاعد في قوى الامن دخل الى فرع الاعتماد اللبناني حارة حريك مطالبا بوديعته البالغة ٢٢٠ مليون ليرة
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LBCI News Lebanon
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