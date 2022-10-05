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05 تشرين الأول 2022 - 06:05
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جمعية المودعين: المودع حسين شكر مؤهل متقاعد في قوى الامن دخل الى فرع الاعتماد اللبناني حارة حريك مطالبا بوديعته البالغة ٢٢٠ مليون ليرة

جمعية المودعين: المودع حسين شكر مؤهل متقاعد في قوى الامن دخل الى فرع الاعتماد اللبناني حارة حريك مطالبا بوديعته البالغة ٢٢٠ مليون ليرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حسين,المودع,المودعين,جمعية,
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جمعية المودعين: المودع حسين شكر مؤهل متقاعد في قوى الامن دخل الى فرع الاعتماد اللبناني حارة حريك مطالبا بوديعته البالغة ٢٢٠ مليون ليرة
Lebanon News
 
 
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