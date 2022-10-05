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05 تشرين الأول 2022 - 07:10
05/10/2022 07:10:30
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام البياض - الضنية نتج عنه قتيل وجريح
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على طريق عام البياض - الضنية نتج عنه قتيل وجريح
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LBCI News Lebanon
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