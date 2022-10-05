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05 تشرين الأول 2022 - 07:13
05/10/2022 07:13:29
زرازير: خضت المسار بكامله ومررت بسلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية
زرازير: خضت المسار بكامله ومررت بسلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية
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