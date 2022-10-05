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05 تشرين الأول 2022 - 07:13
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زرازير: خضت المسار بكامله ومررت بسلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية

زرازير: خضت المسار بكامله ومررت بسلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية Lebanon, news ,lbci ,أخبار ومررت,بكامله,المسار,زرازير,
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زرازير: خضت المسار بكامله ومررت بسلسلة من الإجراءات التي طُلبت منّي من قبل المصرف ولكن كان هناك تهرّب ووصلنا إلى حلّ مجحف وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية
Lebanon News
 
 
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