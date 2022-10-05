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05 تشرين الأول 2022 - 07:44
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الجميل: يهمنا وجود رئيس للجمهورية "يضع الملفات على الطاولة" ويعالجها مع كل اللبنانيين وأن يكون حائزًا على إحترام الجميع

الجميل: يهمنا وجود رئيس للجمهورية "يضع الملفات على الطاولة" ويعالجها مع كل اللبنانيين وأن يكون حائزًا على إحترام الجميع Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجمهورية,رئيس,وجود,يهمنا,الجميل,
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الجميل: يهمنا وجود رئيس للجمهورية &quot;يضع الملفات على الطاولة&quot; ويعالجها مع كل اللبنانيين وأن يكون حائزًا على إحترام الجميع
Lebanon News
 
 
 
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