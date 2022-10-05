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05 تشرين الأول 2022 - 10:08
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معلومات للـLBCI: اتفاق أولي بين بنك الاعتماد والمودع حسين شكر يقضي بإعطاءه ٢٧٠ مليون ليرة و٢٠٠٠ دولار أميركي شرط الحفاظ على باقي وديعته

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معلومات للـLBCI: اتفاق أولي بين بنك الاعتماد والمودع حسين شكر يقضي بإعطاءه ٢٧٠ مليون ليرة و٢٠٠٠ دولار أميركي شرط الحفاظ على باقي وديعته
Lebanon News
 
 
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