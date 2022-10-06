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06 تشرين الأول 2022 - 04:06
06/10/2022 04:06:50
أ.ف.ب. نقلا عن التلفزيون السوري: عملية انزال جوي أميركية في ريف القامشلي الجنوبي تسفر عن سقوط قتيل
أ.ف.ب. نقلا عن التلفزيون السوري: عملية انزال جوي أميركية في ريف القامشلي الجنوبي تسفر عن سقوط قتيل
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LBCI News Lebanon
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