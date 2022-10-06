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06 تشرين الأول 2022 - 04:06
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أ.ف.ب. نقلا عن التلفزيون السوري: عملية انزال جوي أميركية في ريف القامشلي الجنوبي تسفر عن سقوط قتيل

أ.ف.ب. نقلا عن التلفزيون السوري: عملية انزال جوي أميركية في ريف القامشلي الجنوبي تسفر عن سقوط قتيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب. نقلا عن التلفزيون السوري: عملية انزال جوي أميركية في ريف القامشلي الجنوبي تسفر عن سقوط قتيل
Lebanon News
 
 
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